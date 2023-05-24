Модель Оксана Самойлова рассердилась из-за внешнего вида средней дочери Леи

Оксану Самойлову возмутил наряд восьмилетней Леи, в котором та собралась на детский день рождения. Самойлова опубликовала видео, показав школьницу в коротком черном платье, жакете и в туфлях на каблуках.
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