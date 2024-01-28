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Президент УЕФА Чеферин заявил, что не испытывает давления со стороны России

Президент УЕФА Чеферин заявил, что не испытывает давления со стороны России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос, насколько сильное давление на него оказывается, чтобы ослабить запрет на участие российских команд в международных турнирах.

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