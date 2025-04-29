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  • Владимир Петров
    Путин виноват!!! 😜Все! Полный блэка...
  • Eduard
    Пусть по живут как на Украине!Все! Полный блэка...
  • Амара Карпова
    Кулаки держим за ребят👊👊👊🙏🙏🙏Храни ВСЕХ Бог❤️🙏Сейчас! Бойцы ВС ...

Зеленский в бешенстве! Мирный план Трампа уничтожит его: что потребуется после передачи территорий?

Зеленский в бешенстве! Мирный план Трампа уничтожит его: что потребуется после передачи территорий?

В частности, два дрона были сбиты в воздушном пространстве Московской области. По данным западного издания, предложенный Трампом мирный договор, вероятно, приведет к завершению политической карьеры Зеленского и спровоцирует нестабильность в Украине.

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