В частности, два дрона были сбиты в воздушном пространстве Московской области. По данным западного издания, предложенный Трампом мирный договор, вероятно, приведет к завершению политической карьеры Зеленского и спровоцирует нестабильность в Украине.
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