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Войска киевского режима пытались атаковать Джанкой дронами со взрывчаткой и нанесёнными на хвостовое оперение интернет-мемами

Войска киевского режима пытались атаковать Джанкой дронами со взрывчаткой и нанесёнными на хвостовое оперение интернет-мемами

Войска киевского режима предприняли очередную попытку атаковать Крымский полуостров. Для этой цели применялись ударные беспилотники, снаряженные взрывными устройства со шрапнелью.

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