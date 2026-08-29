40-летний Александр Овечкин выступил на концерте Басты и Гуфа в "Лужниках". Хоккеист неожиданно вышел на сцену к артистам и спел вместе с ними куплет из песни "Моя игра", а в конце выступления публично признался в любви своей жене Анастасии Шубской, которая находилась в ложе для зрителей.
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