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Александр Овечкин выступил на концерте Басты и Гуфа в "Лужниках"

Александр Овечкин выступил на концерте Басты и Гуфа в "Лужниках"

40-летний Александр Овечкин выступил на концерте Басты и Гуфа в "Лужниках". Хоккеист неожиданно вышел на сцену к артистам и спел вместе с ними куплет из песни "Моя игра", а в конце выступления публично признался в любви своей жене Анастасии Шубской, которая находилась в ложе для зрителей.

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