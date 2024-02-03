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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профессиональная ориентация.

Профессиональная ориентация.

01.02.2024 в ГУО ´Средняя школа № 25 г. Бобруйска´ с целью профессиональной ориентации для учащихся X-XI классов организована встреча с заведующим кафедрой межгосударственного образовательного учреждения высшего образования ´Белорусско- российский университет´ Якубовичем Д.

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