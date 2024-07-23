На юге Астраханской области утонул 3-летний ребенок

Занятая по хозяйству мать не заметила, как малыш вышел из дома и ушел к реке. Вчера днем в поселке Кировский Камызякского района 3-летний мальчик вышел из дома, расположенного на берегу реки Большая Обуховская, и направился в сторону воды.