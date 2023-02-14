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Штрафы за перегруз в Украине

Штрафы за перегруз в Украине

Законодательством Украины предусмотрены штрафы за нарушение габаритно-весовых норм. После автоматизации всех систем, водителям нужно бать максимально осторожными, ведь после фиксации перегрузки у грузовика (более 40 тонн), по месту жительства/регистрации владельца машины посылают протокол.

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