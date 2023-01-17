67-летняя жительница Алтая украла кошелёк с деньгами и попалась полиции В бумажнике было 25 тысяч рублей В Бийске полицейские задержали подозреваемую в краже кошелька, в котором было больше 25 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.