Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал

Чем ближе дата вступления Дональда Трампа в должность новостарого президента США, тем сильнее дергаются от разнонаправленных импульсов собаки Павлова: одни — пуская слюну от красивых планов окончательного мира на Украине, другие — визжа от боли и отчаяния.
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