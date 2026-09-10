Бессент: Трамп, в отличие от Байдена, может длительное время не спать

Министр финансов США Скотт Бессент, выступая на съезде Республиканской партии в Далласе, дал американскому президенту характеристику, которая в нынешней политической риторике звучит почти как комплимент: Дональд Трамп, по его словам, способен длительное время обходиться без сна.