Бессент: Трамп, в отличие от Байдена, может длительное время не спать

Министр финансов США Скотт Бессент, выступая на съезде Республиканской партии в Далласе, дал американскому президенту характеристику, которая в нынешней политической риторике звучит почти как комплимент: Дональд Трамп, по его словам, способен длительное время обходиться без сна.
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