В Астраханской области инспектора ГИБДД подозревают в скрытии ДТП, которое совершил его приятель

Полицейский даже не сообщил о происшествии в свой райотдел. Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
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