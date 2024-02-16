В Астраханской области инспектора ГИБДД подозревают в скрытии ДТП, которое совершил его приятель

Полицейский даже не сообщил о происшествии в свой райотдел. Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.