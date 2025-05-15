Жители Петербурга стали чаще покупать парфюмерию через интернет-магазины

Трафик мужчин за год на таких сайтах увеличился на 10 процентов Мужчины из Санкт-Петербурга начали более активно приобретать парфюмерию через интернет: в первом квартале 2025 года их трафик на этих платформах вырос на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, передает spb.