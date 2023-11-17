Фарион обвинила ВСУ в "большевизации"

Политик заявила об угрозе начала устранения украинствующих националистов армейцами.В одном из своих выступлений в соцсетях Ирина Фарион заявила, что в ВСУ начался процесс "большевизации некоторых структур".
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