Западная хорда в Ростове-на-Дону: как объехать бесплатно

Стоимость проезда по платной части строящейся трассы будет составлять от 160 до 850 рублей.В Ростове-на-Дону полным ходом ведётся строительство Западной хорды – трассы, которая призвана разгрузить соответствующую часть города от автомобильного трафика и перераспределить потоки транзитного транспорта.
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