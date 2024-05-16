На месте бывшей промзоны в Тушино появится современный городской квартал

Инвестор построит на месте бывшей промзоны в Тушино современный городской квартал. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, городские власти уже заключили с компанией договор о комплексном развитии данной территории.