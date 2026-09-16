Эксперты предупредили: как безопасно использовать тележку в торговом центре

В часы пик в торговых центрах часто возникают толчки у входных дверей. Покупателям рекомендуется дождаться полного открытия дверей, избегать резких движений с тележкой и освободить проход для детей и пожилых людей.
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