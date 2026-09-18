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С каменщика Киркорова взыскали более 26 млн рублей

С каменщика Киркорова взыскали более 26 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Калининский районный суд Петербурга встал на сторону певца Филиппа Киркорова в споре с мастером по камню Георгием Барановским и взыскал с подрядчика более 26,6 млн рублей.

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