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Тайный покровитель, громкие измены и инвалидное кресло в Майами: как сейчас живет Анна Курникова и как выглядят ее четверо детей от Энрике Иглесиаса

Тайный покровитель, громкие измены и инвалидное кресло в Майами: как сейчас живет Анна Курникова и как выглядят ее четверо детей от Энрике Иглесиаса

Недавние кадры из Майами, на которых знаменитая теннисистка Анна Курникова запечатлена в инвалидном кресле, не на шутку встревожили её поклонников.

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