📹⚡️Эпизод удара ракетой 9М723-1 "Искандер-М" по одному из объектов ВСУ (вероятно, РЛО 36Д6 или комплексу пассивной радиотехнической разведки в районе старого аэродрома Чернигова).
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📹⚡️Эпизод удара ракетой 9М723-1 "Искандер-М" по одному из объектов ВСУ (вероятно, РЛО 36Д6 или комплексу пассивной радиотехнической разведки в районе старого аэродрома Чернигова).