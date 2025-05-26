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Русское оружие

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📹⚡️Эпизод удара ракетой 9М723-1 "Искандер-М" по одному из объектов ВСУ (вероятно, РЛО 36Д6 или комплексу пассивной радиотехнической разведки  в районе старого аэродрома Чернигова).

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