IT-эксперт Зыков: треть россиян старше 35 лет заклеивают камеру на гаджетах

Почти 31 % россиян старше 35 лет проявляют наибольшую настороженность и заклеивают камеру на своих гаджетах, рассказал в беседе с RT директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
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