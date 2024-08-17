В Курской области нашли пулеметные ленты ВСУ с маркировкой на арабском

На месте уничтожения бронеколонны ВСУ в Курской области обнаружены ящики, в которых находились пулеметные ленты с маркировкой на арабском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера подразделения морской пехоты ВС РФ с позывным Ветер.