На месте уничтожения бронеколонны ВСУ в Курской области обнаружены ящики, в которых находились пулеметные ленты с маркировкой на арабском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера подразделения морской пехоты ВС РФ с позывным Ветер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии