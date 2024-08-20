В ЯНАО прокуратура направила в суд дело ямальца, обвиняемого в убийстве депутата

Прокуратура Красноселькупского района направила в суд уголовное дело 22-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве своей знакомой — депутата районной думы, сообщила пресс-служба окружного надзорного ведомства.
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