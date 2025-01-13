В Смоленской области участки госграницы откроют для иностранцев

«Новые возможности для развития Смоленской области». Вступило в силу соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз Три участка государственной границы с путями автомобильного сообщения в Смоленской области откроют для проезда иностранных граждан, имеющих визы РФ или РБ.