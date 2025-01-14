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Царьград

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Сложный участок трассы М-5 "Урал" в Челябинской области станет четырёхполосным

Сложный участок трассы М-5 "Урал" в Челябинской области станет четырёхполосным

83 километра новой магистрали пройдут по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам.Безопасно и комфортно: 83 километра популярной автотрассы М-5 "Урал" в Челябинской области" станут четырехполосными.

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