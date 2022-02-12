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Илья Авербух: «Ханю не хватило психологической опоры. Не до конца понял историю, почему он отказался от услуг тренера и готовил себя сам»

Хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о результатах мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2022.

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