Ирак: два солдата были убиты и еще двое получили ранения после того, как в пустыне Рава в южной провинции Ниневия взорвалось взрывное устройство, оставленное боевиками Исламского государства (ИГ).
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