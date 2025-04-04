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Царьград

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Мир опустошат землетрясения. Пророчества Ванги на 2025 год начали сбываться?

Мир опустошат землетрясения. Пророчества Ванги на 2025 год начали сбываться?

Перед самой смертью знаменитая болгарская предсказательница Ванга заявила, что в 2025 году мир ожидает череда разрушительных потрясений.

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