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Русская Семёрка

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Что стало с мужем и детьми Тоньки-пулеметчицы после ареста

Имя Антонины Макаровой, вошедшей в историю как «Тонька‑пулемётчица», звучит как приговор. Женщина, служившая палачом в Локотском самоуправлении и расстрелявшая сотни людей, была разоблачена лишь в 1978 году.

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