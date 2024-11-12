Бельский рассказал о встрече с председателем и активистами Координационного совета российских соотечественников в ЮАР

Она состоялась в Йоханнесбурге Председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что в Йоханнесбурге состоялась встреча с председателем и активистами Координационного совета российских соотечественников в ЮАР.
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