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Региональная Юридическая Служба

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Илон Маск написал Дурову в соцсети и выразил беспокойство о его аресте

Илон Маск написал Дурову в соцсети и выразил беспокойство о его аресте

 Фото: Global Look Press/Grzegorz Wajda Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил беспокойство в связи с новостями об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.

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