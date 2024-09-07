Илон Маск написал Дурову в соцсети и выразил беспокойство о его аресте

Фото: Global Look Press/Grzegorz Wajda Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил беспокойство в связи с новостями об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.
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