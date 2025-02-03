Задняя многорычажная подвеска, металлический бензобак, аккуратная проводка. «Клубный сервис» разобрал Fengon ix5 — китайский кроссовер за 1,85 млн рублей

В YouTube-канале «Клубного сервиса» вышел видеоролик, посвященный купе-кроссоверу Fengon ix5. На данный момент машина продается за 1,85 млн рублей (со скидкой за trade-in, без trade-in — за 2,05 млн рублей).
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