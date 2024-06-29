Пять человек погибли в курской деревне от украинского БПЛА

Еще два члена семьи в тяжелом сoстоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им oказывается медицинская помощь, сообщил врио губернатораИзображение является общественным достоянием Курская область на карте Россиичитайте на monocle.
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