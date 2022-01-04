Расписание трансляций UK Seniors Championship 2022

4 — 7 января, Чемпионат Великобритании 2022 среди ветеранов по снукеру — Seniors Event (сеньоры), Bonus Arena, Халл (Кингстон-апон-Халл), Англия Победитель предыдущего турнира: Майкл Джадж (Michael Judge) UK Seniors Championship Все новости и результаты UK Seniors Championship 2022 Турнирная таблица, результаты UK Seniors Championship 2022 Голосование: Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста UK Seniors Championship 2022 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Чемпионата Великобритании 2022 среди ветеранов по снукеру 4 января Первый день — 1/8 финала Прямые трансляции начало трансляции 14:00 мск начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 23:00 мск [свернуть] 5 января Второй день — 1/8 финала Прямые трансляции начало трансляции 14:00 мск начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 23:00 мск [свернуть] 6 января Третий день Прямые трансляции [свернуть] 7 января Четвёртый день Прямые трансляции [свернуть] Поделиться с друзьями:.