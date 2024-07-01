Погода в Самарской области снова меняется: жара вернется в июле

В Самарской области после непредвиденных погодных колебаний в июне наступила пора тепла. По прогнозу синоптиков Федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское УГМС", начиная с первых чисел июля в регион вернется летняя жара, что позволит жителям отдыхать на пляжах и спасаться от жары в водоемах.