Эйсмонт: Лукашенко всеми силами старается избежать эскалации в зоне СВО

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эсмонт заявила, что Александр Лукашенко прикладывает все возможные усилия ради того, чтобы избежать втягивания страны в военные действия на территории Украины.
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