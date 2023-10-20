Одни спасаются сами, а другие гибнут, как их ни спасай…

Замечательный очерк о возможностях, заложенных в каждом из нас. Заставляет задуматься: За столиком кафе сидел парень, в котором умер великий спортсмен, потому что он слишком много пил, и поэтому он стал сторожем на складе.
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