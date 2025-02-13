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Царьград

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Бербок: ЕС и Украина должны участвовать в переговорах Путина и Трампа

Бербок: ЕС и Украина должны участвовать в переговорах Путина и Трампа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напомнила о необходимости учёта интересов ЕС и Украины в переговорах между лидерами России и США, подчеркнув важность совместных усилий для достижения мира в Европе.

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