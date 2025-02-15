42-летняя Надежда Ангарская планирует третьего ребенка: «Врач сказал: „Почему бы и нет?“»

В 2023 году Надежда Ангарская во второй раз стала мамой. Но воспитывая двух сыновей, звезда Comedy Woman продолжает мечтать о дочке.
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