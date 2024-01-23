Украинские военные начали массово заражаться венерическими заболеваниями

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Боевики ВСУ начали массово заражаться венерическими заболеваниями. Из-за этого в оккупированной киевским режимом части ДНР пришлось экстренно открыть урологическое отделение.
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