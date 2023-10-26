Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чубайс готовит либеральный реванш?

Чубайс готовит либеральный реванш?

Экс-глава «Роснано» доит релокантов, обещая «Союз меча и орала» Сергей Аксенов На фото: Анатолий Чубайс (Фото: Артем Геодакян/ТАСС) Отец российской приватизации Анатолий Чубайс, уехав на ПМЖ за границу, осторожничает и старается не выступать лично против президента РФ Владимира Путина.

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Валерий Вадимов
одни пархатые
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