Чубайс готовит либеральный реванш?

Экс-глава «Роснано» доит релокантов, обещая «Союз меча и орала» Сергей Аксенов На фото: Анатолий Чубайс (Фото: Артем Геодакян/ТАСС) Отец российской приватизации Анатолий Чубайс, уехав на ПМЖ за границу, осторожничает и старается не выступать лично против президента РФ Владимира Путина.