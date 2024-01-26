Хилокский микрорайон: движение строго по «карте»

Глава напомнил, что для развития жилмассива налажено межведомственное взаимодействие: министерство региональной политики Новосибирской области, мэрия и прокуратура вместе решают вопросы, беспокоящие жителей.
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