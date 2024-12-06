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Лавров высказался о заявлениях про удел России и США в решении конфликта на Украине

Лавров высказался о заявлениях про удел России и США в решении конфликта на Украине

Российская сторона не считает, что решение украинского конфликта — это удел лишь России и США. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, текст имеется в распоряжении «Ленты.

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