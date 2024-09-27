Палитра тактических носителей широка: Удар по какой цели вызовет ядерный ответ РФ Ирэн ОрлонскаяПрофессор ВШЭ и бывший начальник международно-договорного управления, а также заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (2000-2009) генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский полагает, что предложенные президентом Путиным изменения в правила использования ядерного оружия сделают механизм ядерного сдерживания более эффективным.