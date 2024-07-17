Окрошка зимняя - вместо кваса водка. Однажды меня спросят: На чём окрошка лучше? А я отвечу: На берегу моря! Ничто так не притягивает мое тело к холодильнику как кастрюля холодной окрошки с квасом) Самое главное в окрошке, достав её из холодильника, - не разогреть еЁ в микроволновке по привычке! Если месть это блюдо которое подают холодным, значит месть - это окрошка? Если съесть тарелку оливье, а потом выпить стакан кваса, и после этого попрыгать, то внутри получится окрошка.