Украинский лидер Владимир Зеленский пытался атаковать Курскую атомную электростанцию из-за отчаяния на фоне потери поддержки со стороны западных государств, заявил бывший агент Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.
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