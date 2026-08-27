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Новые российских актрис, которые меняют правила игры в российском кино и сериалах

Новые российских актрис, которые меняют правила игры в российском кино и сериалах

Российские сериалы долго упрекали за одни и те же лица, кочующие из проекта в проект. Сейчас ситуация меняется: в кадре всё чаще появляются новые актрисы со своей пластикой, нетипичной подачей и разной профессиональной школой.

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