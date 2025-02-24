NYT: ФБР, Пентагон и разведка США приказали саботировать требование Маска

Главы некоторых государственных ведомств США попросили своих подчиненных не отвечать на запрос главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, в котором он потребовал рассказать госслужащих о проделанной работе за неделю.
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