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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Комо» отдал защитника ван дер Бремпта в аренду в «Сассуоло» с обязательным выкупом при определенных условиях

« Сассуоло » объявил о переходе защитника « Комо » Игнаса ван дер Бремпта . 24-летний бельгиец будет выступать за черно-зеленых на правах аренды до конца сезона с обязательным выкупом при определенных условиях.

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