С 1 августа все владельцы банковских карт могут остаться без рубля Юлия ЧелкановаСбербанк представил инновационную подписку для владельцев дебетовых карт с обещанием клиентам значительного снижения расходов на банковские услуги.
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